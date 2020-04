Das hatte sich Ashok sicher etwas anders vorgestellt! Eigentlich will der Wahl-Inder mit der Hilfe von Inka Bause (51) endlich die Eine finden. Doch das Abenteuer Bauer sucht Frau International birgt gewisse Startschwierigkeiten. Um seine vier ausgesuchten Damen persönlich kennenzulernen, macht sich der Kokosbauer auf den Weg nach Deutschland. Bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen hatte Moderatorin Inka jedoch eine schlechte Neuigkeit für Ashok...

"Die Kiri ist nicht aus dem Verkehrsmittel ausgestiegen, aus dem sie hätte aussteigen sollen", teilte sie ihrem TV-Schützling mit. Seine Bewerberin habe es sich kurzerhand anders überlegt und wolle doch nicht mehr an der ländlichen Liebessuche teilnehmen. Ashok konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, Inka versuchte zu trösten: "Das liegt aber nicht an dir, das haben wir öfter. Das liegt einfach an dem Umstand, dass viele vielleicht doch ein bisschen kalte Füße bekommen." Drei Kandidatinnen blieben ihm ja noch – allerdings kamen die Gespräche mit zwei seiner Auserwählten nicht so wirklich in Fahrt. Die Folge: Beide Ladys gaben Ashok einen Korb.

Doch der 42-Jährige dürfte keinen Grund zum Trübsal blasen haben: Immerhin entschied er sich sowieso für die Dritte im Bunde. Blondine Sarah darf ihn zur Hofwoche nach Indien begleiten. Außerdem hielt Inka eine Überraschung für Ashok parat: eine Last-Minute-Bewerberin. "So kurzfristig hatten wir so etwas noch nie. Wir haben erst gestern Abend noch ein Video bekommen", freute sich Amors rechte Hand. Und siehe da: Auch Miria konnte den gebürtigen Hannoveraner überzeugen – kein Wunder, schließlich lebt die Mutter eines Sohnes ebenso wie Ashok in Goa.

TVNOW / Benno Kraehahn Inka Bause für "Bauer sucht Frau International"

TNOW Ashok, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW / Benno Kraehahn "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause



