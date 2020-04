Kim Kardashian (39) und ihre Geschwister werden von ihrer Omi überwacht! Seit Jahren gehört die Reality-TV-Darstellerin zu den bekanntesten Personen auf Social Media: Alleine auf Instagram folgen der 39-Jährigen über 166 Millionen Menschen, die die vierfache Mutter stets an ihrem Leben teilhaben lässt. Und eine davon ist tatsächlich ihre Großmutter Mary Jo – denn die 85-Jährige hat ein Spionage-Profil auf der Plattform!

Das verriet Kim kürzlich auf ihrem Instagram-Account. Am Mittwoch veröffentlichte die Unternehmerin in dem Netzwerk ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner (64) und deren Mama Mary Jo zeigt. Zu dem Foto schrieb die Frau von Kanye West (42): "Meine Lieblings-Frauen. Lustiger Fakt: Meine Großmutter hat einen heimlichen Insta-Account, um zu sehen, was wir alle machen!" Kims Fans waren von dieser Offenbarung begeistert – und beschenkten sie innerhalb weniger Stunden mit über einer Million Likes.

Doch was hält Mary Jo wohl von den Netz-Auftritten ihrer Enkelkinder? Schließlich sind Kim und Co. dafür bekannt, in der virtuellen Welt nicht gerade mit ihren Reizen zu geizen. So postete besonders die angehende Juristin bereits öfter pikante Nacktbilder ohne einen Fetzen Stoff.

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Großmutter Mary Jo Houghton in Paris

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian



