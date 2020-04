Sebastian Pannek (33) kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus – der Grund sind die Schwangerschaftsgelüste seiner Frau Angelina (28). Erst vor wenigen Tagen gaben sich der ehemalige Rosenkavalier und die Ex-Bachelor-Kandidatin still und heimlich das Jawort. Seitdem scheinen sie ihre Zweisamkeit nochmals mehr zu genießen und verabredeten sich am Wochenende für eine romantische Date-Night im Autokino. Angelina war für die Verpflegung zuständig – und packte gefühlt den halben Kühlschrank ein!

Als Basti die gepackte Kiste seiner schwangeren Gattin entdeckte, musste er gewaltig schmunzeln. Ja, richtig gehört, Angelina hatte tatsächlich eine ganze Kiste mit Proviant gepackt. "Konntest du dich nicht entscheiden?", fragte der 33-Jährige die werdende Mama, die lachend zustimmte. "Schwanger und Autokino, so sieht das also aus", stellte er fest und zeigte der Community den Inhalt. Neben Schokolade, Popcorn, Chips, einem Dip und etwas zu trinken durften auch Cornflakes nicht fehlen. Um die auch im Auto genüsslich verputzen zu können, waren selbstverständlich auch Schüsseln, Löffel und Milch am Start.

Schon vor einigen Wochen hatte Angelina verraten, dass sie während ihrer Schwangerschaft keinem strengen Ernährungsplan folgt. "Vor der Schwangerschaft habe ich enorm auf meine Kalorien geachtet. Jetzt gebe ich meinem Körper einfach das, worauf er Lust hat", hatte sie erklärt. Klar achte sie darauf, sich ausgewogen zu ernähren und dem Baby all das zu geben, was es braucht – doch zu der einen oder anderen Leckerei sage sie eben auch nicht "Nein".

Instagram / angelinaheger Angelina und Sebastian Pannek, Oktober 2019

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Juli 2019



