Inka Bause (51) offenbart intime Details! Momentan ist die Moderatorin bei Bauer sucht Frau International wieder fleißig dabei, Landwirte auf der ganzen Welt zu verkuppeln. Dabei gelingt es ihr meist auch ziemlich geschickt, den Kandidaten die ein oder andere pikante Information zu entlocken. Doch nun wurde der Spieß umgedreht: Inka musste im Fernsehen verraten, wie es bei ihr im Schlafzimmer zugeht – kleidungstechnisch: Auf Dessous kann sie auf jeden Fall verzichten!

In der Sendung Extra Spezial – Ralf, der Bauernreporter offenbarte die 51-Jährige ihre Meinung zu Reizwäsche als Schlafbekleidung: "Das kommt natürlich weg. Das ist unbequem, das kneift und das ist zu kalt. Ich schlafe immer mit offenem Fenster." Was genau Inka stattdessen trägt, verriet sie nicht. Zu lässig dürfte es aber auch nicht sein: "Um Gottes willen, nicht so ein abgelatschtes T-Shirt, das man irgendwie früher mal auf der Straße angezogen hat und dann abends im Bett." Dafür sei sie sich selbst zu schade.

Schon vor Kurzem schien die Mutter einer Tochter richtig in Plauderlaune zu sein und klärte gegenüber der Bild detailliert über ihr Liebesleben auf. Derzeit sei sie zwar Single, doch wenn der richtige Mann in ihr Leben trete, schließe sie sogar eine zweite Hochzeit nicht aus.

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

Actionpress/ Galuschka, Horst Inka Bause beim "Kölner Treff", Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Inka Bause im Juli 2019 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de