Sie zieht es konsequent durch! Eva Mendes (46) ist mit einem der heißesten Hollywoodschauspieler zusammen – offiziell ist sie seit 2011 an Ryan Gosling (39) vergeben. Obwohl die zwei schon so lange ein Paar sind, gelangt über die Beziehung nicht viel an die Öffentlichkeit. Auch ihre gemeinsamen Kinder hat man bislang auf Social Media noch nicht gesehen – und das soll vorerst auch so bleiben.

In einem Kommentar unter einem Instagram-Post erklärt Eva nun, warum sie ihr Familienleben privat hält. "Ich hatte schon immer eine klare Grenze, wenn es um meinen Mann und meine Kinder geht", gibt die Schauspielerin preis. Ab und an erzähle sie gern mal etwas über ihre Liebsten, doch alltägliche Familienschnappschüsse werde es auf ihrem Profil nicht geben. "Da meine Kinder noch so klein sind und nicht verstehen, was das Posten ihres Bildes wirklich bedeutet, habe ich ihr Einverständnis nicht", erklärt die zweifache Mutter weiter. Erst wenn ihre Kids alt genug seien und selbst für sich entscheiden könnten, werde es eventuell gemeinsame Fotos auf ihrem Account geben.

Und das kann noch ein wenig dauern, wenn man bedenkt, dass ihre Töchter Amada Lee und Esmeralda Amada erst drei und fünf Jahre alt sind. Was ihren Mann angeht, macht Eva hin und wieder aber mal eine Ausnahme. "Was Ryan betrifft, werde ich nur Rückblenden von Dingen veröffentlichen, die bereits in Umlauf sind, wie Bilder aus Filmen, die wir gemacht haben, oder Ähnliches", stellt sie klar.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012



