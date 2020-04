Auch die Royals müssen aufgrund der aktuellen Krisenlage umplanen! Eigentlich wird der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (94) – der 21. April – jedes Jahr im Juni in großem Stil gefeiert. Dieses Mal wird die imposante Militärparade namens Trooping the Colour, die schon seit 260 Jahren zu Ehren des britischen Regenten abgehalten wird, jedoch nicht stattfinden. Damit ist die Queen jedoch nicht die Einzige, die von der derzeitigen Situation betroffen ist: Auch der Ehrentag des niederländischen Königs Willem-Alexander (53) wird heute in einem wesentlichen kleineren Rahmen zelebriert!

Eigentlich ist der Königstag in den Niederlanden, der traditionell am Geburtstag des Monarchen gefeiert wird, immer ein Riesenspektakel: Im ganzen Land hätten Straßenfeste, Freimärkte und Ähnliches stattgefunden. Willem-Alexander und seine Familie hätten eine Veranstaltung in Maastricht besucht und dort eine Ansprache gehalten. Stattdessen richtete der 53-Jährige sich jetzt aus seinem Palast in Den Haag via Instagram-Livestream an seine Landsleute und berichtete: Er verbringe einen "einzigartigen Königstag zu Hause" – mit dabei natürlich seine ganze Familie. Außerdem appellierte er an seine Untertanen: "Feiert gemeinsam, aber mit Abstand und haltet durch."

Zusätzlich veröffentlichten die niederländischen Royals ein paar hübsche Familienfotos auf ihrem Kanal: Nicht nur Willem-Alexander hat sich mit seinem königsblauen Zweiteiler für seinen Geburtstag rausgeputzt – auch seine liebsten Damen haben sich richtig in Schale geworfen! Seine Gattin, Königin Maxima (48), trägt einen Blumenprint-Jumpsuit im 80er-Jahre-Stil und seine drei Töchter haben sich in frühlingshafte Kleider gehüllt. Besonders Kronprinzessin Amalia (16) ist in ihrem knallgelben Dress ein absoluter Hingucker!

Anzeige

Getty Images Königin Maxima und König Willem-Alexander der Niederlande am Prinzentag 2018

Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress König Willem-Alexander und Königin Maxima mit ihren Töchtern Ariane, Amalia und Alexia

Anzeige

Instagram / koninklijkhuis König Willem-Alexander mit seinen Töchtern Amalia, Ariane und Alexia sowie seiner Frau Königin Maxim



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de