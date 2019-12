Prinzessin Catharina-Amalia (15) der Niederlande hat demnächst einen ganz besonderen Anlass zum Feiern! Als älteste Tochter von König Willem-Alexander (52) der Niederlande und seiner Frau, Königin Maxima (48), ist das Mädchen in der Thronfolge als Nächste an der Reihe. Doch zuvor steht der Ehrentag der Königlichen Hoheit an: Am 7. Dezember wird Amalia süße 16 Jahre alt – jetzt verriet ihre Mutter, wie die Familie den Tag verbringen wird!

Auf eine fette Party mit allen Freunden muss der Teenager in diesem Jahr offenbar verzichten: "Es wird keine große Feier geben", plauderte Königin Maxima gegenüber The Express aus. Die junge Blondine habe derzeit genug andere Dinge um die Ohren, wie ihre Mama erklärte: "Sie hat noch viel zu tun für die Schule, das Ende des Jahres kommt, Nikolaustag und alle Arten von Festen!" Auf Geschenke muss die Jugendliche aber nicht verzichten – die Familie zelebriert bereits am 6. Dezember im Rahmen des niederländischen Sinterklaas-Fests.

Die Eltern der Prinzessin könnten mit ihrem Schützling kaum zufriedener sein: "Sie ist eine erstaunliche Tochter, eine erstaunliche Freundin, ich bin so sehr stolz auf sie", erzählte Königin Maxima über ihre Tochter. Die fünfköpfige Family wolle die gemeinsame Zeit genießen, bevor der älteste Nachwuchs das Haus möglicherweise schon in den kommenden zwei Jahren verlasse.

