Wer schnappt sich den Titel Germany's next Topmodel 2020? Bei Heidi Klums (46) Castingshow geht es in den Endspurt. Nur acht der "Meeedchen" sind noch im Rennen und das heißt: Die Modelmama wird schon in wenigen Wochen eine Siegerin küren. Wer das sein wird, steht noch in den Sternen. Laut Meinung der Fans gibt es eine klare Favoritin: Sie ist die unangefochtene Follower-Queen in den sozialen Netzwerken.

Tamara wünscht sich ein Leben in der Hollywood-Glamour-Welt und bezeichnet sich selbst gern als "Rising Star". Diese selbstbewusste Art scheint anzukommen, denn auf Instagram hat die 19-Jährige stolze 328.000 Abonnenten und lässt ihre Konkurrenz damit weit hinter sich. Auf Platz zwei liegt Anastasia (20) – genannt Nasty – mit 211.000 Followern. Mit 139.000 Insta-Fans schaffte es Jacky ebenfalls unter die Top Drei.

Lijana und ihre BFF Larissa bilden das Schlusslicht des Beliebtheits-Rankings. Sie haben beide "nur" rund 40.000 Abos. Ob sie durch ihre Zickereien in den vergangenen Wochen wichtige Sympathiepunkte verspielt haben? Besonders der Streit mit Jacky stieß bei den Zuschauern auf wenig Verständnis.

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / anastasia.gntm2020.official Anastasia, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020



