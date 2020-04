Noah Bublé (6) wird zum Netz-Star! Der Sohn von Sänger Michael Bublé (44) und dessen Frau Luisana Lopilato (32) hat eine sehr schwere Zeit hinter sich. 2016 wurde bei dem heute Sechsjährigen Leberkrebs festgestellt. Um seinem Sohn beizustehen, hing Michael sogar kurzzeitig seine Karriere an den Nagel. Mittlerweile ist der Kleine zum Glück krebsfrei und putzmunter. Letzteres bewies er jetzt eindrucksvoll, als er ein Livevideo seiner Eltern crashte.

Zurzeit gehen Michael und Luisana jeden Tag auf Instagram live. Am vergangenen Freitag wollte Noah offenbar auch mit von der Partie sein und gesellte sich spontan einfach mit vor die Kamera. Mit diesem niedlichen Auftritt stahl er seinen beiden Eltern glatt die Show. Auf die Frage seines Vaters hin, warum der kleine Mann Freitage so gerne mag, antwortete der prompt: "Weil ich dann bei euch im Bett schlafen darf." Tatsächlich sei das alles, was Noah und seine beiden Geschwister interessiere, versicherte der 44-Jährige.

"Also, das ist unser Superheld. Wir haben auch noch zwei andere Superhelden, aber dieser Junge. Wisst ihr was? Er ist unsere größte Inspiration", meinte Michael später noch ganz stolz und spielte damit auf Noahs überstandene Erkrankung an.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

Instagram / luisanalopilato Michael Bublé und Luisana Lopilato im März 2020 in Burnaby

Getty Images Sänger Michael Bublé



