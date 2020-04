Am 29. April ist es so weit: Die 7000. Folge GZSZ flimmert über die TV-Bildschirme – und anlässlich dieses runden Jubiläums sogar in Spielfilmlänge. Eingefleischte Fans freuen sich bestimmt schon riesig auf die Episode, die über eine Extra-Portion Drama verfügen soll. Auch für die Darsteller der Daily ist der große Geburtstag natürlich etwas ganz Besonderes: Patrick Heinrich (35) wird bei dem Gedanken ganz gefühlsduselig!

Der 35-Jährige steht nun schon seit rund zwei Jahren für GZSZ vor der Kamera – und spielt dort den Ur-Berliner Erik Fritsche. "Wir freuen uns sehr, ein Teil dieser Erfolgsstory zu sein. Es ist allein schon ein Segen, machen zu dürfen, was man liebt", schwärmt Patrick jetzt im RTL-Interview. "Wenn das dann auch noch von Erfolg gekrönt ist, ist das schwer bis unmöglich zu überbieten."

Gibt es eine GZSZ-Szene, an die er heute besonders gerne zurückdenkt? "Allen voran fällt mir hier das Drama auf Mallorca ein, das in einer explosiven Kraft von Emotionalität durchtränkt war", verrät Patrick. Auch die Storyline, als Erik Vater der kleinen Merle wurde, sei dem Schauspieler tief unter die Haut gegangen.

Instagram / patrickheinrichactor Die GZSZ-Stars Olivia Marei und Patrick Heinrich

TVNOW / Sebastian Geyer Patrick Heinrich, Schauspieler

Instagram / patrickheinrichactor Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller



