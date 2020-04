Kara Bosworth muss derzeit einen schweren Schicksalsschlag verkraften! Voller Vorfreude hatte die ehemalige Reality-TV-Darstellerin ihren Fans in den vergangenen Monaten Updates gegeben – denn gemeinsam mit ihrem Mann Kyle erwartete sie ihren zweiten Nachwuchs. Mitte April folgte dann der Schock: Das Baby der Real Housewives-Teilnehmerin starb nur kurz nach der Geburt. In einem emotionalen Brief widmet Kara ihrem Sohn nun rührende Zeilen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die US-Amerikanerin am Montagabend ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem verstorbenen Söhnchen zeigt. Der Säugling liegt auf der Brust seiner Mutter, während Papa Kyle die beiden in den Armen hält. Zu der rührenden Aufnahme verfasste Kara gefühlvolle Worte: "Du wärst heute drei Wochen alt gewesen. Du würdest langsam aufwachen und uns immer mehr von dir zeigen. Ich würde merken, wie es ist, eine zweifache Mutter zu sein!" Die 32-Jährige schrieb weiter, wie aufregend das Leben mit ihrem Sohnemann gewesen wäre – und wie schlimm es stattdessen sei: "Wir vermissen dich. Wir sind nicht alleine und werden es überleben. Aber er hat es nicht überlebt. Er überlebte nicht, aber wir müssen."

Der kleine McCoy, wie Kara und Kyle ihren Sohn genannt hatten, erlitt während der Entbindung eine sogenannte Schulterdystokie und kam mit zusammengedrückter Nabelschnur auf die Welt. Nach seinem Tod entschieden sich seine Eltern dafür, die Organe des Kindes zu spenden.

