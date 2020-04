Hat die Liebe von Siria Campanozzi und Davide Tolone noch eine Chance? Das Paar stellte seine Beziehung in dem Fremdflirt-Format Temptation Island auf die Probe – mit schwerwiegenden Folgen. Der angehende Friseur kam den Single-Ladys so nah, dass Siria die Reißleine zog und Schluss machte. Trotzdem ist er nun fest entschlossen, sie zurückzuerobern. Sein Show-Flirt Coco verrät jetzt im Promiflash: Für sie käme an Sirias Stelle keine Versöhnung infrage.

Die 18-Jährige gab sich während der Dreharbeiten große Mühe, Davides Treue zu testen und kam ihm dabei verdammt nah. Im Gespräch mit Promiflash sagt sie, dass sie es sehr schade finde, dass Davide erst durch die Show eingesehen habe, dass er mit Siria bereits eine tolle Frau an seiner Seite habe. "Ich wünsche ihnen sehr viel Glück, keine Frage. Aber für mich persönlich hat er es zu spät erkannt."

Am Ende liegt die Entscheidung natürlich bei Siria – und die scheint sich noch nicht sicher zu sein, ob sie ihrem Ex die Eskapaden bei "Temptation Island" wirklich verzeihen kann. "Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten", gibt sie gegenüber Promiflash zu.

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"

Instagram / siriacampanozzi Siria, "Temptation Island"-Kandidatin 2020



