Die Liebesgeschichte von Erik (Patrick Heinrich, 35) und Toni (Olivia Marei) begeistert die GZSZ-Fans. Er ein ehemaliger Knacki, der sein Leben wieder in den Griff kriegen will, sie eine Polizistin – das ungleiche Duo hat die Zuschauerherzen im Sturm erobert und gilt mittlerweile als eines der Traumpaare in der Serie. Erik-Darsteller Patrick verriet nun, dass Olivia und er auch abseits des Sets eine tolle Chemie haben.

"Wir sind auch privat ein Spitzenteam – ähnlich wie Toni und Erik, nur ohne die körperliche Beziehung. Wir respektieren, achten, schätzen, ja lieben uns sogar – platonisch", schwärmte der Schauspieler im Interview mit RTL. Diese Dynamik übertrage sich seiner Meinung nach auch auf die Zuschauer. Und deren positives Feedback sei im Zusammenspiel "nahezu beflügelnd".

Dass diese Sympathie auf Gegenseitigkeit beruht, beweisen zahlreiche gemeinsame Fotos auf Social Media. Außerdem betonte auch Olivia: "Patrick und ich verstehen uns privat ja auch sehr gut, was es jeden Tag eine Freude macht, zur Arbeit zu gehen."

Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller

Olivia Marei und Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller

Olivia Marei und Patrick Heinrich, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"



