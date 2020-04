Haben die beiden noch eine Chance? Bei Temptation Island stellten Siria Campanozzi und Davide Tolone ihre Liebe auf der Versuchungsinsel auf die Probe. Ihre Partnerschaft hat das Format allerdings nicht überstanden. Da der Friseur den Singledamen etwas zu nah gekommen ist, beendete Siria ihre Beziehung noch am Lagerfeuer in der Sendung. Doch Davide scheint seine Ex noch nicht aufgegeben zu haben: Jetzt kämpft er erneut im TV um das Herz seiner Verflossenen.

Die Pforzheimerin war am Mittwoch zu Gast in der Talkshow Marco Schreyl, um über ihre Erlebnisse bei "Temptation Island" zu sprechen und darüber, wie sie aktuell zu Davide steht. "Momentan sind wir nicht in einer Beziehung. Wir stehen aber noch in Kontakt", fasste die Brünette zusammen. Auf die Frage des Talkmasters, ob ein Liebes-Comeback ausgeschlossen sei, antwortete Siria dann unschlüssig: "Davide ist mir nicht unwichtig, er ist meine erste große Liebe gewesen. Ich muss einfach sehen, dass er sich Mühe gibt." Und wie sehr der 20-Jährige um seine Ex kämpft, bewies Davide dann als Überraschungsgast im TV. Er stürmte in der Liveshow nämlich mit einem riesigen Blumenstrauß auf Siria zu!

"Ich habe dir gesagt, ich werde um dich kämpfen, ich werde jede Chance nutzen. Ich wusste, dass du heute hier bist, deswegen bin ich auch hier", begrüßte der Tattoo-Fan die TV-Bekanntheit. Von diesem romantischen Überfall ist Siria total geflasht. Denn sie ist es nicht gewohnt, dass Davide so viel Gefühl zeigt. Dennoch fiel sie ihm nicht jubelnd um den Hals, sondern wirkte noch etwas reserviert und vorsichtig. Ob die beiden wieder zusammenfinden? Stimmt ab!

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Paar Siria und Davide

Privat Davide und Siria, Ex-"Temptation Island"-Kandidaten

Privat Davide Tolone und Siria Campanozzi im Urlaub

