Happy Birthday, Uma Thurman! Seit Jahrzehnten ist die Schauspielerin in der Filmbranche erfolgreich und aus Hollywood nicht wegzudenken. Neben ihrer großartigen Leinwand-Karriere ist Uma (50) aber auch noch Mutter von drei Kindern. Im Netz begeistert sie ihre Fans mit Bildern glamouröser Red-Carpet-Auftritte, ebenso wie mit erfrischend ehrlichen Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Heute feiert Uma ihren 50. Geburtstag – und ihr Alter sieht man der Blondine nicht an.

Der Hollywood-Star blickt bereits auf ein halbes Jahrhundert zurück, doch ihrer Community beweist Uma regelmäßig, dass sie offenbar nicht altert. Ob in einem eleganten, goldenen Abendkleid mit Beinschlitz bei einer Gala, oder im ganz natürlichen Look und ohne Make-up privat – Uma strahlt jung und schön wie vor zwanzig Jahren! Doch wie begann sie ihre große Erfolgstour auf der Kinoleinwand?

Ihren großen Durchbruch dürfte sie wohl dem Regisseur und dreifachen Golden Globe-Preisträger Quentin Tarantino (57) verdanken. 1994 hatte der heute 67-Jährige Uma über Nacht berühmt gemacht: Mit gerade mal 24 Jahren spielte sie an der Seite von John Travolta (66) und Samuel L. Jackson (71) in Tarantinos Erfolgsstreifen "Pulp Fiction". Mit einem schwarzen Pagenschnitt – statt ihrer eleganten blonden Mähne – wurde sie zu Mia Wallace, der Frau eines Gangsterbosses. Diese kultige Rolle brachte ihr die erste, bisher aber auch einzige Oscar-Nominierung ein.

Fast zehn Jahre später stand Uma erneut für Tarantino vor der Kamera. In seiner zweiteiligen Rache-Saga "Kill Bill" schlüpfte sie in die Rolle einer Profikillerin, die eine blutige Hetzjagd auf ihren Ex-Boss veranstaltet. Spätestens jetzt hat sich die Amerikanerin endgültig in Hollywood etabliert. Doch die Ex-Frau von Ethan Hawke (49) kann auch ganz anders: So ergatterte sich die Schauspielerin auch erfolgreich Rollen in Liebeskomödien, wie "Couchgeflüster" und "Zufällig verheiratet". Und in Lars von Triers (63) "Nymphomaniac" wurde sie zur betrogenen Ehefrau.

