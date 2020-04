Hatte Matthias Mangiapane (36) seine eigene Vorliebe für Champagner etwa kurzzeitig vergessen? Bei Promis unter Palmen präsentierte er sich bisher eigentlich als großer Gegner übermäßigen Alkoholkonsums. So giftete er nicht nur einmal gegen seine ehemalige Mitstreiterin Claudia Obert (58), die mehrmals täglich den Champagnerkorken knallen ließ. Doch nun offenbarte der Mann von Hubert Fella (52) ganz beiläufig: Auch er trinkt gerne das eine oder andere Gläschen Schampus!

Im Finale von "Promis unter Palmen" zog sich der Reality-TV-Star für ein Gespräch mit Tobias Wegener (27) an den Pool zurück. Und gegenüber dem Love Island-Hottie schwärmte Matthias von seinen Luxusreisen. Dabei durfte ein bestimmtes Getränk nie fehlen: Champagner! "Wir waren in Kitzbühl gewesen und haben zehn oder fünfzehn Flaschen Dom Pérignon getrunken. Ein Glas kostet zweihundert Euro. Du glaubst doch nicht, dass ich das bezahle", plauderte er vergnügt drauflos.

Und ein Rückblick auf Matthias' Zeit in der Promi-Villa zeigt: Es ist nicht das erste Mal, dass er in der Sendung von der prickelnden und alkoholhaltigen Erfrischung schwärmte: "Wir haben den ganzen Morgen nur Champagner getrunken. Ich weiß nicht wie viel. Ganz, ganz toll", beschrieb er zum Beispiel am Esstisch mit den anderen ein Erlebnis. Oder er gab auch diesen Spruch zum Besten: "Moët, den habe ich schon mit der Muttermilch aufgesogen." Nun stellt sich die Frage: Warum sind der 36-Jährige und Claudia eigentlich nicht beste Freunde geworden?

Anzeige

SAT.1 / Richard Hübner Matthias Mangiapane, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige

Wehnert, Matthias/ ActionPress "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin Claudia Obert

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane

Wie findet ihr es, dass Matthias Claudia für ihren Alkoholkonsum kritisiert hat, obwohl er selbst gerne viel Champagner trinkt? Ich finde es nicht gut, dass er das gemacht hat! Das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de