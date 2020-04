Online-Zoff wegen Sonja Zietlow (51): Die blonde Moderatorin sorgte mitunter für eine der größten Überraschungen beim großen Finale der zweiten Staffel von The Masked Singer – sie steckte nämlich unter dem Hasen-Kostüm. Jetzt gilt Sonja aber seit Jahren durch ihre Dschungelcamp-Moderation als RTL-Gesicht, "The Masked Singer" wird aber beim Konkurrenten ProSieben ausgestrahlt. Wegen ihrer Teilnahme scheinen sich die beiden Sender nun online etwas anzuzicken.

Nach der Hasen-Enthüllung schrieb ein Zuschauer Folgendes auf Twitter: "Sonja Zietlow bei 'The Masked Singer'. So ein krasses RTL-Gesicht bei ProSieben, das ist unfassbar toll." ProSieben antwortete mit dem offiziellen Sender-Account: "Bei RTL wird sicher gejubelt. Die Kollegen schauen ja mittwochs auch immer Promis unter Palmen." Mit dem zweiten Satz spielen die Verantwortlichen darauf an, dass die Konkurrenz vor einigen Wochen den Sieger der neuen Promi-Show gespoilert haben. RTL ließ dies selbstverständlich nicht auf sich sitzen. "Natürlich schalten wir ein, wenn ihr mal ein funktionierendes Reality-Format habt. Wir haben es ja lange genug vorgemacht", provozierten sie zurück.

Gegenüber Bild verriet Sonja, wie sie zu der ganzen Thematik steht: "Ich arbeite generell für verschiedene Sender. Ich konnte 'Masked Singer' jetzt natürlich nicht mit RTL direkt abstimmen, aber das ist kein Problem." Sie habe ja immerhin keinen Exklusiv-Vertrag mit dem Sender. Aus Produktionskreisen hieß es im letzten Jahr, dass beide TV-Produzenten auf das Musik-Format scharf waren – ProSieben aber den Zuschlag bekommen hat.

