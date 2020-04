Mit seinen emotionalen Liedern singt sich Sam Smith (27) regelmäßig in die Herzen seiner Fans – dabei thematisiert er vor allem Herzschmerz und Liebe. Beruflich bleibt es für den Briten auch richtig spannend, denn sein nächstes Album steht in den Startlöchern. Doch wie sieht es eigentlich in seinem privaten Liebesleben aus? Der "Too Good At Goodbyes"-Sänger gab jetzt zu: Er sei vor allem an älteren Männern interessiert!

"Ich denke, ich möchte jetzt mit jemand Älterem zusammen sein. Ich brauche jemanden, der leidenschaftlich ist und seinen eigenen Antrieb hat", offenbarte der Sänger seine Präferenzen gegenüber dem Radiosender SiriusXM und gestand, dass er derzeit auch Männer auf einer Dating-Plattform kennenlerne. Aufgrund der häuslichen Isolation, in der sich der "Stay With Me"-Interpret gerade in England befindet, ist "normales" Daten aber gar nicht so leicht – deshalb freut sich Sam auch über ein virtuelles Zusammentreffen: "Es ist nett, jemanden am Telefon zu daten. Ich habe so etwas seit Jahren nicht gemacht. Ich möchte einfach nur die Romantik."

Zuletzt war Sam mit dem Tote Mädchen lügen nicht-Darsteller Brandon Flynn (26) liiert. Diese Partnerschaft mit einem Mann in seinem Alter zerbrach aber 2018 und endete in Herzschmerz. Damals äußerte ein Insider gegenüber TheSun: "Es war die bedeutsamste Beziehung, die er jemals hatte."

Getty Images Sam Smith, Sänger

Getty Images Sam Smith, Sänger

Getty Images Brandon Flynn, Schauspieler



