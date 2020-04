Jetzt wurden alle The Masked Singer-Stars demaskiert. Im großen Finale der verrückten Gesangsshow fielen am Dienstagabend auch die letzten vier Masken. Sonja Zietlow (51) hatte sich unter dem Hasenkostüm versteckt, Gregor Meyle (41) war der Drache, Mike Singer (20) der Wuschel und der Gewinner, das Faultier, entpuppte sich als Tom Beck (42). Aber welche Promi-Enthüllung hat die "The Masked Singer"-Fans in dieser Staffel am meisten überrascht?

Im vergangenen Jahr hatten die Zuschauer die meisten Promis schon sehr früh enttarnt. Dieses Mal sah das aber ganz anders aus: Die Enthüllungen hielten noch so manche Überraschung für das Publikum bereit. Dass Caroline Beil (53) der Roboter sein könnte, hatte wohl niemand gedacht. Tatsächlich ist ihr Name in der Show nicht ein einziges Mal gefallen. Auch die Fledermaus-Tarnung von Franziska Knuppe (45) war nahezu perfekt. Die Blondine ist dem Rateteam rund um Rea Garvey (46) und Ruth Moschner (44) zwar einmal in den Sinn gekommen, diese Idee wurde aber schnell wieder verworfen. Stattdessen hatten die Fans bei dem pinkfarbenen Glitzertier vor allem an Lena Meyer-Landrut (28) gedacht.

Bei anderen Kandidaten trafen deutlich mehr Ratefüchse vor den Bildschirmen ins Schwarze. Auf Dieter Hallervorden (84) als Chamäleon oder auch auf Angelo Kelly (38) als Kakerlake hatten die allermeisten Zuschauer schon von Anfang an getippt. Wessen "The Masked Singer"-Enthüllung hat euch am meisten überrascht? Stimmt ab!

Getty Images Caroline Beil bei der Premiere von "Das perfekte Geheimnis"

© ProSieben/Willi Weber Franziska Knuppe bei "The Masked Singer"

Hannes Magerstaedt/Getty Images Dieter Hallervorden, Comedian und Schauspieler



