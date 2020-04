Beim The Masked Singer-Finale wurde das große Geheimnis endlich gelüftet: Tatsächlich steckte Erfolgsmusiker Mike Singer (20) unter dem knuffigen Wuschel-Kostüm! Als die Maske des Zweitplatzierten schließlich fiel, waren Fans und Rateteam nicht allzu überrascht: Sie hatten 50:50 auf Mike – oder aber seinen Kollegen Wincent Weiss (27) gesetzt. Was sagt der 20-Jährige zu dem Vergleich mit Wincent, hat es ihn geärgert?

Promiflash hat mal bei Mike nachgefragt! Der Vergleich hat ihn definitiv nicht gestört – ganz im Gegenteil: "Wincent Weiss ist ein guter Kumpel von mir", betont der "Karma"-Interpret. "Wir verstehen uns megagut, und ich habe mich eher gefreut, dass ich mit ihm verglichen wurde, weil er einfach ein krasser Sänger ist", stellt der Wuschelkopf klar. Dass seine Stimme mit einem derart guten Sänger verbunden worden ist, fand er einfach nur "megacool".

Wenn die beiden so gute Freunde sind – war Wincent dann nicht von vorneherein klar, dass Mike unter der Wuschel-Maskerade steckt? "Nein, ich glaube nicht", denkt Mike. So oder so hätte er es ihm eh nicht verraten können: Die "The Masked Singer"-Stars müssen ihre Identität stets strengstens geheimhalten!

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Mike Singer bei den Bambi Awards 2018

Anzeige

Clemens Bilan - Pool/Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Mike Singer, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de