Haben Tobias Wegener (27) und Janine Pink (33) nach der gemeinsamen Zeit bei Promis unter Palmen nun endgültig das Kriegsbeil begraben? Vor rund sechs Wochen startete das Ex-Paar als Kontrahenten in die neue Sat.1-Realityshow, nachdem sie sich wenige Monate zuvor getrennt hatten. Ihr Liebes-Aus war damals öffentlich diskutiert worden, was für beide Parteien nicht gerade angenehm gewesen ist. Doch der große Rosenkrieg bei "Promis unter Palmen" blieb aus. Stehen etwa alle Zeichen auf Happy End bei Tobi und Janine?

Wir erinnern uns: In der allerersten Folge fiel Tobi fast die Kinnlade herunter, als er seine Ex-Freundin unter den Show-Kandidaten entdeckte. Gegenüber Promiflash erklärte er: "Ich habe wirklich Schweißausbrüche gehabt. Mir ging es total schlecht!" Doch auch Janine schien nicht gerade amüsiert darüber, dem Muskelmann zu begegnen. Ein Grund, ihre Teilnahme zurückzuziehen, war das für die Leipzigerin aber nicht, wie sie damals Promiflash berichtete: "Ich bin über die Sache hinweg und deshalb war es für mich kein Grund, das Format abzusagen!"

Doch deutete alles zunächst daraufhin, dass sich die beiden im Laufe der Show eifrig aus dem Weg gehen werden, näherten sie sich doch immer weiter an! In gemeinsamen Challenges funktionierten sie immer wieder gut miteinander. In der zweiten Folge machte der Ex-Love Island-Kandidat dann auch noch einen riesigen Schritt auf Janine zu: Er rettet sie vor dem drohenden Rauswurf! Nach einer dicken Umarmung schien bei den beiden das Eis gebrochen und sie kamen wunderbar miteinander aus. Später bewahrte auch Janine Tobi einmal vor dem Exit.

In der vorletzten Episode vergangene Woche, als Désirée Nick (63) ein weiteres Mal die Sendung verlassen musste, witterte diese sogar ein Liebes-Comeback der beiden. Im großen Finale freute sich Tobi aber vor allem darüber, sich einfach wieder mit Janine vertragen zu haben. Doch wie sieht es heute zwischen dem einstigen TV-Traumpaar aus? Tobi verriet bereits vor einigen Wochen im Promiflash-Interview: "Wir haben keinen Kontakt. Aber wenn ich sie irgendwo sehen würde, würde ich ihr Hallo sagen." Auf eine Beziehungs-Reunion dürfen die Fans also offenbar nicht mehr hoffen.

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Sat.1 Matthias Mangiapane, Tobias Wegener, Janine Pink und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

SAT.1 / Richard Hübner Die zehn Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de