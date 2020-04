Trevor Engelson (43) verkündet zuckersüße News! Nachdem die Ehe des Filmregisseurs mit Herzogin Meghan (38) nur zwei Jahre nach dem Jawort 2011 zerbrach, hat er in seiner Partnerin Tracey Kurlan offenbar endlich das große Glück gefunden. Im Mai des vergangenen Jahres haben die beiden bei einer Traumhochzeit am Strand in Montecito ihre Liebe gekrönt. Jetzt gehen sie den nächsten Schritt: Trevor und Tracey erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

"Jetzt mal ehrlich: Das ist das Beste, das ich je produziert habe. Babygirl, ich bin total aufgeregt, dich im September kennenzulernen", schreibt der 43-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Zu einem Bild, auf dem er liebevoll den Bauch seiner Liebsten streichelt, lässt er seinen Emotionen freien Lauf. Er ist sich sicher, dass die beiden in ihrem Elternjob voll aufgehen werden und kürt nicht nur sich selbst als "Girldad weit außerhalb seiner Liga", sondern auch seine Frau als zukünftige "Mutter des Jahres".

Obwohl Trevor und Tracey die Geburt ihres Töchterchens offenbar kaum noch erwarten können, müssen sie sich noch ein wenig gedulden – bis zur errechneten Geburt im Herbst werden immerhin noch ein paar Monate vergehen. Kein Wunder also, dass von einer runden Kugel am Bauch der Blondine noch nicht besonders viel zu sehen ist. Auf dem Foto ist ihre Körpermitte noch unter einem schwarzen, ausfallenden Oberteil versteckt.

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Tennisspiel in NYC im September 2019

Getty Images Trevor Engelson und seine Frau Tracey Kurland

Frederick M. Brown / Getty Trevor Engelson, Filmproduzent



