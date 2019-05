Trevor Engelson (42) ist wieder unter der Haube! Der US-amerikanische Filmregisseur gab im Jahr 2011 Herzogin Meghan (37) – damals noch Meghan Markle (37) – das Jawort. Doch die Ehe zerbrach nach nur zwei gemeinsamen Jahren. Im vergangenen Mai heiratete die einstige Schauspielerin dann Prinz Harry (34). Ziemlich genau ein Jahr später ging nun auch Trevor zum zweiten Mal den Bund fürs Leben ein: Er hat seine Freundin Tracey Kurland haben am Samstag geheiratet.

"Es war das komplette Gegenteil der Royal-Wedding", erzählte eine Quelle im Gespräch mit ET. Das Paar feierte seine Hochzeit in Montecito am Rosewood Miramar Beach. Der Bräutigam habe einen pinken Anzug getragen, seine Braut eine farblich passende Kombination aus Crop-Top und Rock. "Sie wollten einfach, dass es ein entspanntes und gemütliches Wochenende wird", verriet die anonyme Quelle weiter. Alle Gäste hätten eine tolle Zeit gehabt.

Damit erinnert die Sause wohl ein wenig Trevors erste Hochzeit. Als Meghan und er sich 2011 das Jawort gaben, sollen die Frischvermählten ebenfalls am Strand angestoßen haben – und das nicht zu knapp. Vier Tage lang soll sich die Hochzeitsgesellschaft bei Trinkspielen und Musik köstlich amüsiert haben.

Rich Fury/Getty Images Trevor Engelson und seine Partnerin Tracey Kurlan, 2018

Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Trevor Engelson, Filmproduzent

Anzeige

Winston Burris/WENN.com Meghan Markle und Trevor Engelson im Januar 2013

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Trevors zweite Hochzeit genauso läuft wie die erste? Nein, das finde ich schon seltsam. Ja, warum denn nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de