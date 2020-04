Für Maribel ist die Reise bei Germany's next Topmodel nun zu Ende! Die Reihen in der Model-Show lichten sich immer mehr. Heute musste dann die nächste Teilnehmerin die Model-Villa verlassen, sodass nur noch sieben Mädels im Rennen um den begehrten Titel sind: Nachdem sie des Öfteren eine zweite Chance von Heidi Klum (46) bekam – und diese in den vergangenen Folgen auch nutzte, reichte es heute leider nicht mehr: Maribel musste ihre Koffer packen!

Schon oft stand die 18-Jährige mit als letzte vor der Jury und war eine Wackel-Kandidatin. Sie bekam trotzdem immer wieder die Möglichkeit, sich in der nächsten Woche noch einmal zu beweisen. Beim heutigen Shooting mussten die Mädels als Aliens verkleidet, den Planeten Erde entdecken. Die Herausforderung dabei: Sie mussten mit Kindern posieren, die manchmal eben ihren eigenen Kopf haben. Doch das war nicht unbedingt Maribels Problem. Vielmehr waren ihre eigenen, eher unkoordinierten Bewegungen der Grund für den Exit. Die brünette Schönheit hatte damit jedoch bereits gerechnet: "Ich hab euch gesagt, mein Bauchgefühl trügt mich nicht."

Auch die vermeintliche Favoritin Lijana gehörte heute zu den Wackel-Kandidatinnen. Daran war aber nicht unbedingt der Regelverstoß schuld, den sie und Larissa (27) begingen, sondern ihr weniger gutes Foto-Shooting. Solche Leistungen waren weder Heidi noch die 23-Jährige selbst von sich gewohnt.

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram/maribel_gntm2020_official Maribel Sancia Todt, April 2020

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020



