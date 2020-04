Welche Konsequenzen warten auf Lijana und Larissa? Die beiden Germany's next Topmodel-Kontrahentinnen sorgten in der aktuellen Folge ganz schön für Aufruhr. Die Model-Anwärterinnen haben sich in der Villa eine Flasche Wein gekauft und ein Gläschen davon getrunken – ein klarer Regelverstoß! Nicht nur die anderen Mitstreiter konnten dieses Verhalten nicht verstehen – auch Model-Mama Heidi Klum (46) war richtig enttäuscht von ihren Schützlingen. Die 46-Jährige machte ihrem Ärger Luft und sprach sogar davon, die beiden rauszuwerfen! Mussten die beiden jetzt wirklich die Show verlassen?

"Ich hoffe nicht, dass wir wegen so eins dummen Vorfalls heute gehen müssen. Warum waren wir so dumm", grübelten die beiden angespannt, kurz bevor sie beim Shooting im verrückten Alien-Kostüm nach ihrem Alkohol-Vergehen auf Heidi trafen. Vor Ort bat Larissa Heidi dann zum Gespräch, um der Jurorin offen von ihrem und Lijanas Fehltritt zu berichten. Unter Tränen berichtete sie: "Wir haben es direkt bereut, auch im Namen von Lijana wollte ich sagen, dass es uns total leidtut." Heidi reagierte geschockt: "Wenn die Regeln gebrochen werden, hat das Konsequenzen!" Und diese machte die Vierfach-Mama dann auch im anschließenden Gespräch mit Lijana deutlich – ein Rausschmiss wartete allerdings nicht auf sie! "Du und deine Komplizin überlegen euch was, um euren anderen Mädels etwas Gutes zu tun. Wäsche waschen, die Villa putzen oder einen Kuchen backen", erklärte die Model-Mama. Falls sich ein Mädchen erneut den Regeln widersetzen sollte, folgt allerdings der sofortige Exit!

Doch nicht nur Heidi ist total enttäuscht von den beiden Mädels – auch ihre Konkurrentinnen haben sich nach dem Vorfall noch weiter von ihnen distanziert. "Das war eine total bescheuerte Situation", konfrontierte unter anderem Jacky Larissa und Lijana. In der heutigen Folge könnte eine der beiden maximal wegen einer schlechten Leistung rausgeworfen werden – so wie jede andere Kandidatin eben auch.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



