Tritt Alexis Olympia Ohanian Jr. (2) in die Fußstapfen von Serena Williams (38)? 2017 erblickte die Tochter der Tennislegende das Licht der Welt – und die Kleine kommt offenbar ganz nach ihrer berühmten Mutter: In modischer Hinsicht steht sie Serena in nichts nach und trägt gerne mal das gleiche Outfit wie sie. Ein neues Foto beweist nun, dass sie auch sportlich mit der 38-Jährigen mithalten kann!

Auf Instagram veröffentlichte Serena jetzt ein Foto, das sie in ihrem Garten bei einer Runde Yoga zeigt – die sie nicht alleine absolvierte: Tatkräftige Unterstützung bekam sie von ihrer 2-jährigen Alexis Olympia. Die nahm für den Schnappschuss exakt dieselbe Pose ein wie ihre berühmte Mama – anstelle einer Sporthose trug der kleine Spross allerdings Windeln!

Dass Mutter und Tochter auch beim Sport unzertrennlich sind, überrascht nicht. Erst im vergangenen April hatte Serena zugegeben, sehr viel Zeit mit der Kleinen zu verbringen: "Ich bin jeden Tag bei ihr, seitdem sie geboren wurde. Wir haben keinen Tag getrennt voneinander verbracht."

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Olympia beim Yoga, 2019

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia, 2019

Getty Images Serena Williams in New York City, 2019

