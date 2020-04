Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Schon die ganze Woche brüten die Germany's next Topmodel-Fans über einer Frage: Was haben die Streithennen Larissa und Lijana bloß angestellt? Denn in einem Trailer für die kommende Folge wurde angeteasert, dass die Nachwuchsmodels einen Regelverstoß in Heidi Klums (46) Castingshow begangen haben – und deshalb um ihren Rausschmiss bangen. Jetzt klärt ein weiterer Teaser auf: Diese Regel von Heidi haben Larissa und Lijana offenbar gebrochen!

Achtung, Spoiler!

Wie der ProSieben-Clip zeigt, ist es tatsächlich keine Lapalie: Die Mädels haben sich heimlich Wein gekauft – dabei ist Alkohol bei GNTM strengstens verboten! Ihre Kontrahentinnen sind von der Aktion überhaupt nicht begeistert. "Wir wollten euch einfach nur sagen, dass wir das eine ziemlich bescheuerte Aktion finden, weil ihr die ganze Gruppe damit reinzieht", urteilt Jacky. Und auch Model-Mama Heidi wirkt schwer enttäuscht von ihren Schützlingen.

"Ihr wisst, ihr dürft keinen Alkohol trinken bei uns", stellt Heidi Larissa ernst zur Rede. "Gerade du, eigentlich hätte ich gedacht, dass du vernünftig bist", appelliert sie an Lijana Urteilsvermögen – die daraufhin in verzweifelte Tränen ausbricht. Doch welche Konsequenzen warten nun auf die Regelbrecherinnen? "Also, was machen wir?", erkundigt die GNTM-Chefin sich bei Gastjuror Thomas Hayo. "Schmeißen wir sie raus!" Was denkt ihr: Fliegen die zwei nun tatsächlich raus? Stimmt ab!

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Instagram / lijana_ka Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020



