Ann-Kathrin Götze (30) ist in jeder Lebenslage top gestylt! Das Model hat von Berufswegen eine hohe Affinität zu Fashion und präsentiert als Influencerin ihrer Community immer wieder neue Outfits im Netz. Seit fast zwei Jahren ist sie nun mit dem Fußballer Mario Götze (27) verheiratet und aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Inzwischen hat die Beauty deswegen schon einen ziemlich runden Bauch, doch auch den weiß die sie gekonnt modisch zu verpacken!

Die 30-Jährige stattet ihren Schrank gerade mit Frühlings- und Sommerkleidern aus und schlüpft für ihre Instagram-Story auch gleich mal in die neuen Teile rein. An ihrer Auswahl erkennt man, dass Ann-Kathrin auch mit Babybauch genau weiß, was ihr steht. Zuerst präsentiert sie sich in einem weiten, verspielten Blümchenkleid. Der lässige Schnitt scheint es ihr angetan zu haben, denn kurz darauf zeigt sie sich in zwei weiteren Kleidern, die ähnlich locker über ihren Bauch fallen. Bei denen setzt sie jedoch nicht auf einen floralen Look, sondern auf einen Leo- und einen Bohemien-Style.

Etwas optische Abwechslung braucht Ann-Kathrin aber offenbar doch und legte sich neben den luftigen Outfits auch einen figurbetonten, grünen Dress zu. In einem ihrer Clips erklärt die werdende Mutter, warum sie sich gerade mit so vielen Kleidern eindeckt: "Wenn man schwanger ist und es draußen wärmer wird, will man auf keinen Fall Jeans tragen. Kleider sind die beste Wahl!"

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

