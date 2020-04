Sie sind das Big Brother-Traumpaar! Schon in den letzten Tagen kam es immer wieder zu verliebten Blicken und leidenschaftlichen Küssen zwischen Tim und Rebecca. Vanessa hatte den großen Bruder sogar schon um Kondome für die beiden gebeten. Bis heute klangen beide allerdings noch nicht allzu überzeugt, ob diese Romanze wirklich eine gute Idee sei: Nun gestanden sie sogar fast ihre Liebe füreinander!

Eng umschlungen und ganz voneinander fasziniert lagen sie Arm in Arm im Freien. Rebecca, die zunächst noch wegen dieser Liebelei in einem Gewissenskonflikt mit sich selbst stand, machte dann den ersten Schritt. Mit Freude stellte sie fest: "Unser erster Kuss ist auf Kamera. Ist das nicht schön?" Doch das ist noch längst nicht alles, worüber die Blondine unbedingt mit ihrem Liebsten reden wollte: "Ich finde dich nicht nur äußerlich extrem attraktiv, sondern ich mag dich auch charakterlich extrem gerne. [...] Ich glaube, dass ich sogar fast Gefühle aufbaue." Wenn das nicht so etwas wie eine Liebeserklärung ist!

Nach diesem süßen Gefühlsausbruch können die Turteltauben noch weniger die Finger voneinander lassen. Tim hat dafür auch eine ganz simple Erläuterung: "Rebecca und ich, das ist, als wären wir fürs Küssen geschaffen. Das passt einfach. Seit Sekunde eins funktioniert das und passt."

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Sat.1 Rebecca und Tim bei "Big Brother", April 2020

Sat.1 Rebecca und Tim von "Big Brother", April 2020



