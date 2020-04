Coco ist momentan als Verführerin bei Temptation Island zu sehen! In der Fremdflirt-Show bezirzt sie den vergebenen Davide Tolone nach allen Regeln der Kunst und schwärmt sogar ein bisschen für ihn. Doch diese Schmetterlinge im Bauch sind längst Geschichte. Die Beauty hat nach den Dreharbeiten nämlich selbst ihren Mr. Right gefunden und ist total verliebt. Sie vertraut ihrem Freund Taner und ist sich sicher: Sie würden den TV-Treuetest gemeinsam definitiv bestehen.

Während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wollte ein Follower wissen, ob Coco und ihr Partner sich vorstellen könnten, als Paar bei "Temptation Island" mitzumachen. Daraufhin erklärte die angehende Rettungssanitäterin, dass sie durchaus schon darüber nachgedacht hätten. Sie mache sich keine Sorgen, dass Taner bei den Single-Ladys schwach werden könnte. "Das Experiment bedeutet ja nicht, dass man fremdgehen muss. Und ich bin mir sicher, dass wir beide treu bleiben und auch als Paar wieder rausgehen würden", betonte sie.

Wie ernst es Coco und Taner miteinander ist, beweisen auch ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Sie hätten schon darüber gesprochen, dass sie mal in einem gemeinsamen Haus leben wollen. In Sachen Nachwuchs haben es die zwei aber nicht so eilig. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind Kinder noch sehr früh, weil wir ja auch beide noch sehr jung sind", betonte die 18-Jährige.

TVNOW Coco und Davide bei "Temptation Island"

TVNOW/Frank Fastner Reality-TV-Kandidatin Coco am Set von "Temptation Island" 2020

Instagram / dierichtige.coco "Temptation Island"-Coco im Januar 2020



