Davide Tolone scheint schon wieder total vergessen zu sein! Coco ging als Verführerin in die Temptation Island-Villa und warf dort schnell ein Auge auf den damaligen Freund von Siria Campanozzi. Die beiden flirteten heftig – was sogar dafür sorgte, dass Davides Freundin sich von ihm trennte. Doch eine Beziehung zwischen ihm und Coco scheint nun nicht mehr infrage zu kommen, denn: Die Berlinerin ist in festen Händen!

Mit einem ersten knuffigen Pärchenfoto macht Coco es auf Instagram offiziell: "Es ist ein so schönes Gefühl zu wissen, jemand ist da und liebt dich und schützt dich, ist für dich in guten und schlechten Zeiten da und fängt dich auf", schwärmt sie in dem Post. Ihre Liebe ist auch gar nicht mehr so frisch: "Ich musste es lange geheimhalten, aber als Davide bekannt gab, dass er um die Liebe zu Siria kämpft und damit alle Spekulationen ablegte, werde ich bekannt geben, dass ich mich seit Anfang des Jahres in einer Beziehung befinde", erklärt die TV-Beauty.

Tatsächlich – auch Davide hat den Flirt mit Coco ad acta gelegt und möchte seine Ex zurück. "Die Beziehung habe ich auf gar keinen Fall aufgegeben, sie ist immer noch die Frau meines Lebens", verriet er vor einigen Tagen gegenüber Promiflash, nachdem eine erste Liebes-Reunion des Ex-Paares gescheitert war.

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"

TVNOW/Frank Fastner Realty-TV-Kandidatin Coco am Set von "Temptation Island" 2020

Privat Davide Tolone und Siria Campanozzi im Urlaub



