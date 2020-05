Temptation Island-Kandidatin Coco packt aus! Während der Dreharbeiten hatte sie als Verführerin ein Auge auf den vergebenen Davide Tolone geworfen. Doch der verließ das Fremdflirt-Format frühzeitig mit seiner damaligen Partnerin Siria Campanozzi. Danach behauptete er, kaum Kontakt zu Coco gehabt, geschweige denn ihre Nähe gesucht zu haben. Aber das will die 18-Jährige nicht so stehen lassen und erzählte nun ihre Version: Sie und Davide hätten einander sehr viel geschrieben, sich getroffen und sogar eine Nacht miteinander verbracht.

In ihrer Instagram-Story stellte Coco jetzt klar, dass sie Davide und ein paar andere Showkollegen nach "Temptation Island" in Frankfurt getroffen und sie sich mit dem Friseur ein Hotelzimmer geteilt habe. "Und in dieser Nacht haben wir uns auch geküsst, und ich hatte auch eine rosarote Brille auf. Und was noch mehr gelaufen ist, könnte man sich denken", berichtete die Beauty. Außerdem habe er ihr immer wieder Hoffnung gemacht, dass aus ihnen etwas werden könnte. "Nachdem ich in Berlin zurück war, haben wir sehr oft telefoniert, und in den Telefonaten sagte er sehr oft, er hätte Gefühle für mich und würde mich vermissen", erzählte sie.

Auf Anfrage von Promiflash bezog Davide nun Stellung zu Cocos Aussagen. Es sei richtig, dass sie sich getroffen hätten. "Ich habe Siria auch davon erzählt. Zumal mehrere Leute dabei waren, unter anderem auch Calvin von Temptation. Von daher kann von einem Rendezvous keine Rede sein", betonte er. Dass sein TV-Flirt das Treffen nun öffentlich mache, sei kein Problem für ihn: "Es muss kein Geheimnis sein."

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"

Instagram / dierichtige.coco "Temptation Island"-Coco im April 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidat



