Ob dieses Date noch schwere Folgen für Davide Tolone haben wird? Der Sizilianer nimmt gerade mit seiner Partnerin Siria Campanozzi an der zweiten Staffel von Temptation Island teil. Auf Bali will das Paar seine Treue testen, denn der 20-Jährige missbrauchte in der Vergangenheit nicht nur einmal das Vertrauen seiner Freundin. Dass Davide sich auf das TV-Spiel voll einzulassen scheint, machte Siria in den vergangenen Folgen ziemlich fertig – dabei hatte sie noch nicht die Szenen von seinem Date mit Single-Dame Coco gesehen!

In der vierten Episode durften die vergebenen Kandidaten mit Singles ihrer Wahl auf ein Date gehen. Nachdem sich Davide und Coco schon in der Folge zuvor unter einer Decke verdächtig nahegekommen waren, wählte er nun sie zum Rendezvous aus. Gemeinsam ging es zu einer Salsa-Stunde und dort gab die 18-jährige Verführerin ganz offen zu, dem Italiener bereits komplett verfallen zu sein: "Seine Augen haben mich voll aus der Bahn geworfen. Er hat einen echt verführerischen Blick drauf. Unsere Augen haben so viel gesprochen miteinander. Das waren einfach heftig Emotionen. Der Bauch dreht komplett durch. Schmetterlinge, Tiere oder Elefanten, ich weiß nicht, was da rumtanzt", schwärmte Coco nach dem gemeinsamen Tanz.

Auch Davide schien von dem Date gefühlstechnisch überrumpelt worden zu sein – schließlich trennten ihre Lippen beim Tanzen nur noch wenige Zentimeter! "Mit ihr so nahen Kontakt zu haben war schon sexy. Also ich habe sie schon gut gespürt. Wenn ich Single wäre, würde ich schon weitergehen, aber man ist jetzt halt noch nicht Single und deswegen dauert das vielleicht länger oder vielleicht passiert auch nichts", erklärte er daraufhin im Interview. Dass Siria das ganz und gar nicht gefallen würde, zeigte schon ihre Reaktion auf die Fummelei unter der Decke. Als sie das im Haus zu sehen bekam, forderte sie sofort ein Blitz-Lagerfeuer um ihren Freund zur Rede zu stellen.

