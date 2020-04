Coco ist inzwischen glücklich vergeben! Vergangene Staffel hatte sie sich als Verführerin in die pikante Kuppel-Show Temptation Island begeben – und warf dort schnell ihre Angel nach Davide Tolone aus. Die beiden flirteten heftig miteinander, sodass sich seine Freundin Siria Campanozzi sogar von ihm getrennt hat. Etwas Ernstes scheint zwischen den beiden mittlerweile aber ausgeschlossen: Coco ist in einer Beziehung! Und zwar nicht mit Davide. Im Promiflash-Interview berichtet sie jetzt von ihrem neuem Freund!

"Wir haben uns Anfang des Jahres über eine Dating-App kennengelernt", erklärt Coco. Anfangs war sie offenbar nicht sonderlich überzeugt von dem Auftreten ihres Liebsten: "Er schrieb mich mit 'Ey jo, was geht ab' an, wo ich etwas erschrocken drauf reagierte, weil man so keine Frau anschreibt", erzählt die 18-Jährige amüsiert.

Daraufhin seien sie ins Gespräch gekommen und hätten sich kurze Zeit später getroffen. In ihrem Partner scheint Coco den perfekten Mann an ihrer Seite gefunden zu haben. "Unsere Beziehung läuft super, sie besteht aus viel Vertrauen, Ehrlichkeit und Humor", schwärmt die Berlinerin.

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"

TVNOW Coco und Davide bei "Temptation Island"

TVNOW/Frank Fastner Reality-TV-Kandidatin Coco am Set von "Temptation Island" 2020



