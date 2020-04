Wird Davide Tolone tatsächlich noch mit Temptation Island-Verführerin Coco anbandeln? Der eigentlich vergebene Reality-TV-Kandidat und die brünette Beauty sind in der Flirt-Show schon ordentlich auf Tuchfühlung gegangen – ganz zum Leidwesen von Davides Freundin Siria Campanozzi. Diese hat jetzt beschlossen, die Beziehung zu beenden und das Experiment "Temptation Island" zu verlassen. Aber bedeutet das etwa, dass Davide und Coco sich jetzt noch näherkommen werden?

Von den Plänen seiner Freundin, mit ihm Schluss zu machen, weiß der Friseur bisher noch nichts. Trotzdem ist er mit den Gedanken bereits bei einer gemeinsamen Zukunft mit seiner zweiten Angebeteten. "Ich denke auf jeden Fall, wenn etwas passieren wird, zwischen Coco und mir, dass ich mich dann auch richtig in sie vergucken könnte", gab er in der vergangenen Folge Temptation Island zu. Auch Verführerin Coco kann von dem 20-Jährigen offenbar nicht genug bekommen. Könnte Davide die Insel der Verführung also anstatt mit Siria mit Coco verlassen?

Möglicherweise geben Siria und Davide ihrer Liebe ja doch noch eine Chance. In der kommenden Folge bekommen die beiden jedenfalls die Möglichkeit, sich auszusprechen. Für die Pforzheimerin scheint die Sache allerdings schon klar: "Ich werde ihn jetzt mit der Situation konfrontieren, aber er ist ja schon fremdgegangen. Das, was er getan hat, macht man einfach nicht", meint Siria.

TVNOW / Frank Fastner Siria und Davide, "Temptation Island"-Paar 2020

TVNOW Single-Frau Coco und Davide Tolone bei "Temptation Island"

TVNOW Siria Campanozzi und Davide Tolone, "Temptation Island"-Kandidaten 2020



