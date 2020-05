Auch Tijan Njie (28) nimmt emotionalen Abschied von seinem ehemaligen TV-Kollegen Ron Holzschuh (50). Am vergangenen Montag schockierte diese traurige Nachricht über den 50-Jährigen die Nation: Nach schwerer Krankheit verstarb der ehemalige Alles was zählt-Star plötzlich. Im Netz haben sich Freunde, Fans und Serien-Kollegen bereits fassungslos zu seinem Ableben geäußert – und sich verabschiedet. Nun meldet sich auch sein ehemaliger AWZ-Kollege Tijan im Live-TV mit einer rührenden Gedenkbotschaft an Ron!

Tijan steht auch heute Abend wieder bei Let's Dance auf dem Tanzparkett – und begeisterte mit einer bewegenden und tränenreichen Rumba die Juroren und Zuschauer. Nach seiner Bewertung nutzte der Schauspieler allerdings nicht wie üblich den Moment vor der Kamera, um das Publikum dazu aufzurufen, für ihn anzurufen – sondern widmete seinem verstorbenen Freund rührende Worte. "Ich möchte noch mal an den leider verstorbenen Ron Holzschuh erinnern und seiner Familie und den AWZ-Kollegen viel Kraft schicken. Wir sind nur Gäste auf dieser Welt, also liebt euch und nehmt euch in den Arm", erklärte er unter Tränen.

Der ganze Abend war für Tijan emotional sehr aufwühlend. Denn den ersten Tanz des Abends widmete der Hottie seiner lieben Mama und machte deutlich, wie wichtig sie ihm ist. Mit seiner Performance und Geschichte berührte er die Jury so sehr, dass bei Motsi Mabuse (39) sogar Tränchen flossen!

