Mesut Özil (31) richtet liebevolle Worte an seine Frau! Im vergangenen Sommer gaben sich der Fußballer und seine große Liebe Amine Gülse (27) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Eda wurde das Liebesglück der beiden Ende März mit einem weiteren Höhepunkt besiegelt Einen Monat später überraschte der Kicker nun seine Liebste mit einem emotionalen Post zum Geburtstag!

"Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", gratulierte Mesut seiner Gattin via Instagram zu ihrem Ehrentag. Der Schwarz-Weiß-Schnappschuss zeigt die frischgebackenen Eltern mit einem strahlenden Lächeln Arm in Arm vor einem Herz voller Rosen. "Danke, dass du so eine wundervolle Frau und liebevolle Mutter bist", schwärmte der 31-Jährige von seiner besseren Hälfte.

Trotz ihrer neuen Rolle als Eltern scheint die Zweisamkeit der beiden nicht zu kurz zu kommen. Das Couple wirkt noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Auf den liebevollen Beitrag ihres Mannes Özil reagierte Amine sogar mit einem roten Herz-Emoji in den Kommentaren.

Getty Images Mesut Özil

Instagram / m10_official Amine und Mesut Özil

Instagram / gulseamine Amine und Mesut Özil



