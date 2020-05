Langsam wird es richtig ernst: Bei Let's Dance kämpfen nur noch sechs Paare um den beliebten Titel "Dancing Star 2020" und das Finale ist quasi schon zum Greifen nahe. Klar, dass von den übrigen Promis so kurz vor dem Ziel keiner den Kampf so einfach aufgibt: Für die "Magic Moments" sind die Proben schon im vollen Gange – und die versprechen wie in jedem Jahr reichlich emotionale Performances und Geschichten. Welcher der tanzwütigen Promis wird diese ganz besondere Herausforderung wohl am besten meistern?

Auch in der vergangenen Folge konnten die üblichen Verdächtigen wieder ordentlich punkten: So lieferten Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (21) und Luca Hänni (25) wieder voll auf dem Parkett ab – und sahnten dafür jeweils stolze 29 Punkte ab. Nicht ganz so erfolgreich wie in der Vorwoche lief es für Moritz Hans. Das Überraschungstalent bekam für seine Samba gerade einmal 21 Punkte – und wurde damit von Laura Müller (19) überholt! Die Verlobte von Michael Wendler (47) schaffte es nämlich, die Jury mit ihrem Tango regelrecht vom Hocker zu hauen. Mausert sie sich langsam auch zur Favoritin?

Nicht ganz so vielversprechend ging die vergangene Sendung für Ilka Bessin (48) aus. Ihr Charleston konnte die Jury nicht überzeugen und wurde mit gerade mal 12 Zählern bewertet. Dass Martin Klempnow (46) eine bessere Wertung kassierte, aber dennoch die Show verlassen musste, stieß einigen "Let's Dance"-Fans bitter auf: Sie fanden Ilkas Weiterkommen nicht gerecht! Kann die Komikerin die Zuschauer vielleicht mit ihrem "Magic Moment" mehr als nur zufriedenstellen? Stimmt in der Umfrage für euren Favoriten ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin bei "Let's Dance"



