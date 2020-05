Endlich sind alle The Masked Singer-Stars enttarnt! Am vergangenen Dienstag fand das große Finale der beliebten Sänger-Rateshow statt. In diesem Jahr belegte der Drache alias Gregor Meyle (41) den dritten Platz. Bereits von Anfang an lag der Musiker beim Rateteam um Ruth Moschner (44) hoch im Kurs. Hat es Gregor gestört, dass er so schnell erkannt wurde? Gegenüber Promiflash redet der Sänger Klartext!

Der 41-Jährige hatte absolut kein Problem damit, so schnell enttarnt worden zu sein. "Ich habe eben eine Charakterstimme, und deswegen war vielen Leuten relativ schnell klar, dass ich da darunter stecke”, erzählt der Künstler im Promiflash-Interview. Für ihn war es absolut kein Drama – ganz im Gegenteil! "Ich singe einen Ton und jeder weiß sofort, wer ich bin. Da kann man nichts machen", nimmt Gregor die ganze Sache ziemlich gelassen.

Doch nicht nur die Zuschauer oder das Rateteam haben den Musiker ziemlich schnell erkannt – auch sein Konkurrent Wuschel alias Mike Singer (20) konnte ihn von Anfang an unter dem Kostüm erahnen. "Ich war mir eigentlich bei allen gar nicht sicher, außer beim Drachen. Da bin ich ziemlich früh drauf gekommen, dass es Gregor Meyle ist", plauderte der 20-Jährige gegenüber Promiflash aus.

Getty Images Gregor Meyle, Musiker

ActionPress Gregor Meyle vor der Verleihung des Amadeus-Preises in Wien im April 2016

Instagram / gregormeyle Gregor Meyle im Dezember 2019



