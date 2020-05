Großes Comeback von Lindsay Lohan (33)! Die Schauspielerin, die für Filme wie "Girls Club - Vorsichtig bissig" oder "Ein Zwilling kommt selten allein" bekannt wurde, machte sich auch als Sängerin einen Namen. Doch seit 2005 hatte sie keine neue Musik veröffentlicht – bis jetzt. 2020 präsentierte sie die Single "Back To Me" und die scheint nicht das einzige Comeback von Lindsay zu sein. Die US-amerikanische Skandalnudel soll nämlich wieder in festen Händen sein.

Ja, richtig gehört, es soll wieder einen Mann an der Seite von Lindsay geben – dies behauptet nun zumindest ihre Mutter Dina Lohan (57) und die muss es ja wissen. "Lindsay datet gerade einen tollen Kerl, aber die beiden wollen sich noch nicht festlegen. Wenn sie bereit ist, über ihr Privatleben zu reden, dann wird sie das tun", verriet die Promi-Mama im US Weekly-Interview. Klingt ja ganz so, als wäre Dina mit der Männer-Wahl ihrer Tochter mehr als zufrieden. Die Podcasterin selbst hat aktuell keinen Mann an der Angel, offenbarte sie weiter.

Anfang des Jahres wurde Lindsay schon beim Kuscheln mit einem Hottie erwischt, den sie als "Boyfriend" bezeichnete. Aber ob es sich immer noch um denselben jungen Mann handelt, ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Lindsay und Dina Lohan

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan bei der "Lindsay Lohan's Beach Club"-Premiere

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin und Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de