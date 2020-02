Hat Lindsay Lohan (33) hier ihre neue Liebe offenbart? Die amerikanische Schauspielerin ist seit September 2019 wieder auf dem Single-Markt. Zwischenzeitlich wurde der rothaarigen Schönheit eine Liaison mit Liam Hemsworth (30) angedichtet – doch diese Spekulationen hat die Beauty prompt zerschlagen. Nun soll die TV-Bekanntheit aber wirklich wieder einen neuen Partner an ihrer Seite haben – und das sogar selbst verkündet haben!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Beauty einen Schnappschuss von sich und ihren Freunden von einem Musik-Festival in Dubai. Dabei posiert sie unter anderem neben ihrer Schwester und dem britischen Musiker Chris “Woody” Wood. Doch unter der Menschentraube soll sich auch ein ganz besonderer Festivalbesucher gemischt haben – Lindsays neuer Partner. "Was für eine wunderbare Nacht mit meiner Schwester und meinem festen Freund Bader", lautete die Bildunterschrift der Beauty, wie People veröffentlicht hat. Nur wenig später soll sie diesen Text nämlich wieder offline genommen haben. Der Mann, den Lindsay mit diesem Statement gemeint hat, ist wohl Bader Shammas – der attraktive Bartträger mit Lederjacke und dunklen Haaren, der auf dem Foto eng an Lindsay gekuschelt ist.

Ob Lindsay in ihm endlich ihren Traummann gefunden hat? Bislang hatte sie nämlich kaum Glück in der Liebe. Ihre Beziehungen zu unter anderem Wilmer Valderrama (40) oder Samantha Ronson (42) zerbrachen nach weniger als zwei Jahren – auch ihre Verlobung mit Egor Tarabasov wurde aufgelöst.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit ihren Freunden

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan

Anzeige

Getty Images Wilmer Valderrama und Lindsay Lohan, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de