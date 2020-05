Sie sind langsam aber sicher auf der Zielgeraden! Seit einigen Wochen schon kämpfen die sechs verbliebenen Kandidaten bei Let's Dance um den Titel "Dancing Star 2020". Show für Show liefern die Stars um Luca Hänni (25), Ilka Bessin (48) und Laura Müller (19) alle bravouröse Leistungen ab. Doch wen sehen die Zuschauer auf dem Treppchen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt, und dieser Star hat sich in ihre Herzen getanzt!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage katapultierten 1.186 von 3.683 Usern (32,2 Prozent, Stand: 01.05, 15:30 Uhr) DSDS-Star Luca zum dritten Mal in Folge an die Spitze. Dicht hinter ihm sehen die Fans wieder mal Lili Paul-Roncalli (21), mit 946 Stimmen (25,7 Prozent) – und auf dem dritten Rang landet Alles was zählt-Liebling Tijan Njie (28) mit 690 Votes (18,7 Prozent).

Für Moritz Hans, Wendler-Freundin Laura und Comedian Ilka könnte es in der kommenden Folge vielleicht knapp werden. Während der Ninja Warrior Germany-Athlet von den Fans 495 Stimmen (13,4 Prozent) erhielt, voteten gerade einmal 219 Show-Liebhaber (5,9 Prozent) für die 19-Jährige. Die wenigsten Stimmen – mit gerade einmal 147 Zuschauer-Votes (4,0 Prozent) – verbuchte die Stand-up-Komikerin für sich und landete damit auf den letzten Platz des Rankings.

Instagram / tijan.njie Tijan Njie und Kathrin Menzinger beim "Let's Dance"-Training

Instagram / lillypaul Lili Paul-Roncalli in New York

Instagram / erichklann Ilka Bessin und Erich Klann



