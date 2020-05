Der heutige Tag ist ein ganz besonders emotionaler für Lucas Cordalis (52). Im vergangenen Juli musste er einen schlimmen Verlust verkraften: Sein Vater Costa Cordalis (✝75) war plötzlich in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben und hinterließ eine große Lücke in seiner Familie. Heute wäre Costa 76 geworden. Es ist der erste Geburtstag, den seine Liebsten ohne ihn verbringen müssen. Mit einem rührenden Post gratuliert Lucas seinem Vater zu seinem Ehrentag.

"Happy Birthday, Papa", schreibt der Sänger zu einem Selfie von sich vor einem gezeichneten Wandbild des "Anita"-Interpreten auf Instagram. Lucas lächelt zwar tapfer, seine Augen und der angehängte Hashtag #vermissedich zeigen jedoch, wie schwer dieser Tag für ihn ist. Auch seinen Fans entgeht der Schmerz nicht – mit liebevollen Worten bauen sie den 52-Jährigen auf: "Ich bin mir sicher, dass er da oben sitzt und lächelnd nach unten schaut, weil es ihm gut geht und er unheimlich stolz auf seine Familie, seine Kinder, Enkelkinder ist", kommentiert ein User das Foto.

Auch Daniela Katzenbergers (33) Gedanken sind heute bei ihrem verstorbenen Schwiegervater. In einem Post erinnert sie sich an Costas letzten Geburtstag zurück: "Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zuliebe ein Stückchen Kuchen gegessen."

Chris Emil Janßen Lucas und Costa Cordalis beim Megapark Opening 2018

ActionPress Costa und Lucas Cordalis auf Mallorca

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis



