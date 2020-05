Costa Cordalis (✝75) bleibt bei seinen Liebsten unvergessen! Zehn Monate ist es inzwischen her, dass der Schlagerstar verstorben ist. Bei seiner Familie hat dieser Verlust eine große Lücke hinterlassen – so spricht seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (33) oft davon, wie sehr die Frohnatur ihr fehle. Heute hätten sie gemeinsam Costas 76. Geburtstag gefeiert: Zu diesem Anlass verfasste Dani jetzt liebevolle Worte im Netz.

Via Instagram teilte die Kultblondine einige Lieblingsfotos ihres Schwiegervaters. Darunter ließ sie ihren Gefühlen freien Lauf – und richtete sich dabei direkt an Costa: "Mein geliebter Engel. Verdammt, du fehlst einfach so!", betont Dani. "Mit Tränen in den Augen schaue ich auf dieses Bild von deinem letzten Geburtstag... Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zuliebe ein Stückchen Kuchen gegessen", erinnert die 33-Jährige sich zurück.

Auch wenn Costa nun schon eine Weile im Himmel sei, würden sie ihn immer in ihrem Herzen tragen. "Wir denken wirklich jeden Tag an dich, ganz besonders Sophia", beteuert Dani weiter. "Sie fragt wirklich oft nach dir, vermisst dich, liebt dich über alles. Ihre Erinnerung an dich ist sehr klar, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen." Die Katze wünschte inständig, Sophia (4) hätte ihren Opa noch länger an ihrer Seite gehabt.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger im Jahr 2016

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit seiner Enkeltochter Sophia



