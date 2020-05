Das haben die Promis unter Palmen-Stars nach ihrem Exit im Hotel getrieben! Mehrere Wochen wohnten Bastian Yotta (43), Janine Pink (33), Désirée Nick (63) und Co. für das Reality-TV-Format zusammen in einem luxuriösen Anwesen am thailändischen Strand. Aber auch für die Rausgewählten ging es nicht sofort wieder nach Hause. Sie verbrachten ihre Zeit bis zum Finale in einem Hotel. Als Erstausgeschiedene bezog Evanthia Benetatou (28) ihr Zimmer zuerst. Promiflash verrät sie, was sie und die anderen Promis im Hotel erlebt haben.

"Es war sehr bedauerlich, früh rauszufliegen", erzählt die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Doch die Zeit im Hotel sei spaßig gewesen und habe sich wie Urlaub angefühlt. "Ich hatte Sonnenschein, Strand, gute Company und gutes Essen. Ich denke, damit wäre jeder glücklich", freut die 28-Jährige sich im Promiflash-Interview. Vor allem mit Claudia Obert (58) habe Eva viel Zeit verbracht – und auch genossen. "Wir haben am Strand gesessen, waren schwimmen, haben viel gequatscht und uns gegenseitig aufgebaut", plaudert sie weiter aus. Auf Schampus hätten die beiden Frauen aber verzichtet.

Von so viel Harmonie konnten die temporären Mitbewohner in der Villa nur träumen. Vor ihrem freiwilligen Auszug flogen zwischen Claudia und den anderen Promis gewaltig die Fetzen. Auch im Hotel war der Streit weiterhin ein großes Gesprächsthema: "Jeder der neu rausflog, erzählte seine eigene Version der Geschehnisse", berichtet Eva gegenüber Promiflash.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, April 2020

Matthias Wehnert / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und Claudia Obert

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"



