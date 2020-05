Sind die Singles liebeshungriger denn je? Aufgrund der aktuellen Lage raten verschiedene Flirt-Apps momentan vom Dating ab. Aber Kuppelshows wie Love Island rufen trotzdem schon jetzt zum Casting auf – in Deutschland und in Großbritannien. Aber gibt es in dieser Zeit überhaupt Liebeshungrige, die das TV-Abenteuer wagen wollen? Und ob! Die Anzahl der Bewerbungen für die britische Version soll seit des Lockdowns sogar durch die Decke gehen.

"Noch nie zuvor haben sich so viele Leute innerhalb von sechs Wochen beworben", berichtet ein Insider im Gespräch mit The Sun. Mehr als 70 Prozent der insgesamt rund 13.000 Videos seien von 18- bis 28-Jährigen gekommen – und die seien dabei kreativer als je zuvor gewesen. "Weil die Leute jetzt einfach mehr Zeit haben", vermutet die anonyme Quelle. Anhand der Clips werde nun eine Shortlist mit potenziellen Kandidaten erstellt, die dann zu einem Face-to-Face-Casting eingeladen würden.

Wann genau die Dreharbeiten starten sollen, ist bisher nicht bekannt. Der späteste mögliche Termin sei im August. Auch die Moderatorin wurde bisher nicht vorgestellt. Allerdings wird spekuliert, dass Laura Whitmore den Job wieder übernimmt. Sie hatte Caroline Flack (✝40) schon in der Staffel im Winter 2019 ersetzt.

Anzeige

Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe, RTL II RTL II-Sendung "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe"

Anzeige

Instagram / gregoshea Greg O'Shea und Amber Gill, UK-"Love Island"-Sieger

Anzeige

Getty Images Laura Whitmore bei den Brit Awards 2019

Seid ihr überrascht, dass es so viele Bewerbungen für "Love Island" gibt? Nein, nicht wirklich! Ja, ich bin total baff! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de