Gregor Meyle (41) war der Drache bei The Masked Singer! Im großen Finale am vergangenen Dienstag musste der Musiker als Drittplatzierter seine Maske fallen lassen. Zwar hatte das Rateteam um Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (46) zuvor bereits auf den Sänger gesetzt, doch auch der Name Max Giesinger (31) war sehr oft gefallen. Bis zum Schluss waren Jury und Fans sich nicht ganz sicher. Woran hätte man Gregor denn erkennen können?

Im Promiflash-Interview entschlüsselt der 41-Jährige jetzt ein paar Tipps aus den Indizienvideos zum Drachen. Zu Beginn sei "die Landkarte, die Backnang gezeigt hat" ein guter Hinweis gewesen. Warum? Gregor wurde in der baden-württembergischen Stadt geboren. Auch die Tafel mit seinem Songtitel "So soll es sein" war seiner Meinung nach eindeutig. "Dass ich mit 14 meine erste Band hatte, war dagegen schon schwieriger", gibt der Bartträger zu.

Und womit hätte man Sonja Zietlow (51) enttarnen können? Die Moderatorin hatte überraschenderweise in dem putzigen Hasenkostüm gesteckt. Die in der fünften Folge gezeigte Gabel im Kuchen sollte auf Sonjas Moderationstätigkeit 2005 bei "Teufels Küche" hinweisen. Außerdem telefonierte das Schlappohr im letzten Hinweisfilm mit einem Gerät in Form einer Micky Maus. Die 51-Jährige wird von ihrer Mutter beim Namen der Cartoonfigur gerufen.

