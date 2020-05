Sonja Zietlows (51) Enthüllung als der The Masked Singer-Hase war wohl eine der größten Überraschungen der diesjährigen Staffel. Während einige ihrer prominenten Konkurrenten schon früh unter den Kostümen vermutet wurden, fehlte bei ihr bis zum Schluss noch ein richtig heißer Tipp. Doch auch die Moderatorin selbst hatte Schwierigkeiten beim Mitraten: Zwei von ihren Mitstreitern hätte sie gar nicht enttarnen können, da sie diese nicht einmal kannte!

Gegenüber Promiflash verriet die 51-Jährige, dass sie sich in der Musikszene nicht wirklich auskennen würde. "Bei Mike Singer (20) wusste ich nicht, wer das ist. Den habe ich vielleicht schon mal gehört, aber ich habe das Gesicht nie gesehen", meinte die Dschungelcamp-Moderatorin. Auch Stefanie Heinzmann (31) sei ihr unbekannt gewesen. Einen anderen Mitstreiter konnte Sonja dagegen recht schnell enttarnen: "Klar, Gregor Meyle (41) habe ich schon mal gehört und auch sein Gesicht schon mal gesehen."

Tom Beck (42) vermutete die gebürtige Bonnerin dagegen erst gegen Ende unter dem Faultier-Kostüm, nachdem sie von ihrem Mann einen entsprechenden Hinweis bekommen hatte. "Von alleine wäre ich da nie drauf gekommen, weil ich kenne so wenig prominente Menschen, weil ich so wenig Fernsehen schaue." An der Identität des Chamäleons hatte Sonja von Beginn an offenbar die wenigsten Zweifel: "Ich war mir bei Didi Hallervorden direkt nach den ersten zwei Tönen sehr sicher. Mir war klar, dass er nicht mehr der Allerjüngste ist."

Anzeige

Getty Images Mike Singer im November 2018 in Bilbao

Anzeige

Instagram / stiflti Stefanie Heinzmann im März 2020

Anzeige

Getty Images Dieter Hallervorden im November 2015 in Düsseldorf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de