Sie können es wohl alle gar nicht mehr erwarten! Eine ganze Weile wurde gemunkelt, dass Gigi Hadid (25) und ihr Freund Zayn Malik (27) eine Tochter erwarten. Die Fans mussten sich aber nicht all zu lange gedulden, denn das Model selbst bestätigte kurz darauf die süße Neuigkeit. Eine, die sich besonders auf den Nachwuchs freut, ist Dua Lipa (24). In einem Interview verrät Dua jetzt, wie sehr sie dem Tanten-Dasein entgegenfiebert!

Seit Sommer 2019 datet die Sängerin nämlich Gigis Bruder Anwar Hadid (20) und ist mit ihm im absoluten Liebesglück. Kein Wunder also, dass sich die 24-Jährige da auch auf ihre baldige Rolle als Tante freut. In einem Interview mit dem neuseeländischen Radio-Sender The Edge plaudert die "New Rules"-Interpretin aus, wie glücklich sie ist. "Ja, es sind so aufregende Neuigkeiten – wir sind sehr, sehr aufgeregt", gibt sie total happy preis. Dua wisse von der Schwanger-News allerdings auch noch nicht so lange, weshalb sie kein großes Geheimnis daraus machen musste.

Gigi selbst verriet in der The Tonight Show von Show-Master Jimmy Fallon (45), dass sie ihre anderen Umstände anders preisgegeben hätte. "Natürlich hätten wir diese News gern selbst und zu unseren Bedingungen verkündet, aber wir sind sehr aufgeregt und freuen uns über alle bisherigen Glückwünsche und Unterstützung", so die Victoria's Secret-Schönheit.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa und Anwar Hadid im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de