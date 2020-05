Macht sich Liz Kaeber (27) Stress in Bezug auf den perfekten Bikini-Body? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin arbeitet inzwischen Vollzeit als Influencerin und präsentiert sich im Netz stets bis in die Haarspitzen gestylt und in optimaler Pose. Besonders ihren schlanken Körper setzt sie gerne in Szene. Nun stehen der Sommer und damit die Bademodesaison vor der Tür. Wie sich die Blondine dafür wohl fit hält? Das verriet Liz nun im Promiflash-Interview.

"Ich mache alles nach Lust und Laune! Solange ich mich wohlfühle, setze ich mich auch nicht unter Druck!", erklärte die gebürtige Brandenburgerin gegenüber Promiflash. Besonders ihr sportbegeisterter Ehemann Nick sei dabei eine große Hilfe: "Ich lasse mich von seiner Motivation anstecken. Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung!" Jedoch verzichtete sie auch nicht auf kleine Leckereien.

Die heißen Pics von Liz hatten zuletzt jedoch nicht nur für Begeisterung bei ihren Followern gesorgt. Immer öfter hatten sie der 27-Jährigen vorgeworfen, ihre Aufnahmen mit Photoshop verschönert zu haben. Liz selbst kommentierte dies gegenüber Promiflash: "Ich glaube, jeder bearbeitet sich, sei es der Filter oder sonst irgendwas. Man hilft immer ein bisschen nach."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Februar 2020 in Kapstadt

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Berlin im Dezember 2019



